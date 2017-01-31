البرغوثي: الاعتداء على المصلين في كندا ارهابي وعنصري

رام الله/PNN-قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان الاعتداء على المصلين المسلمين في أحد مساجد كندا امس وقتل 6 أشخاص وجرح آخرين يعد عمل ارهابي وعنصري ضد المسلمين.

وأضاف البرغوثي، أن ما يحدث في بعض مناطق العالم من تحريض ضد المسلمين يهدد الأمن والسلم العالمي ويفتح المجال أمام المتطرفين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والأيدولوجية لتنفيذ مخططاتهم الارهابية واستهداف الأبرياء.

وأعتبر البرغوثي، انه لا يجوز التعامل مع المسلمين أو غيرهم بالتمييز و العنصرية أوتكريس الانطباعات بسبب سلوك بعض المتطرفين الذين لا يمتون للاسلام بصلة.

واشار البرغوثي الى ان هذا التحريض المنفلت ضد العرب و المسلمين في الولايات المتحدة وبعض البلدان الاوروبية أمر خطر ويثير قلقا مشروعا خصوصا في ظل السياسات المتشددة ضد اللاجئين و التي تمس بالحقوق الانسانية.