نادي “بالستينو” يُتوج ببطولة كأس الدول العربية الودية في البيرو

ليما /PNN-فاز ممثل الجالية الفلسطينية في تشيلي نادي “بالستينو”، بلقب بطولة الدول العربية الودية بفوزه على نادي اليانسا ليما البيروفي في اللقاء الودي الذي جمعهما في العاصمة ليما.

واستطاع ممثل الجالية الفلسطينية “بالستينو” من التتويج باللقب بعد فوزه على الفريق العريق اليانسا ليما، باللقاء الذي جرى برعاية مجلس السفراء العرب في البيرو، وبحضور اكثر من ثلاثين ألف متفرج.

وحضر اللقاء، عميد السفراء العرب السفير وليد المؤقت، وسفراء جمهورية الجزائر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وقطر، وقبل بدء المباراة تم دعوة السفير المؤقت برفقة رئيس نادي اليانسا ليما لركل الكرة لبدء المباراة.

وفي نهاية المباراة، سلم السفير وليد المؤقت نيابة عن السفراء العرب بتسليم كأس الدول العربية لكابتن الفريق “بالستينو”