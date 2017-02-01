المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية

القدس/PNN-أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء الثلاثاء، أنه تقرر بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقال ليبرمان إن ألفين من بين هذه الوحدات السكنية جاهزة

للتسويق الفوري، في حين أن باقي الوحدات السكنية لا تزال في مراحل مختلفة من التخطيط.

وأضاف ليبرمان “نحن الآن في عهد جديد تعود فيه الحياة في يهودا والسامرة (الإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة – عــ48ـرب) إلى المسار الطبيعي والسوي، ويوفر الحل الملائم لاحتياجات الحياة في المنطقة”. على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الوحدات السكنية يتزامن مع استعدادات الجيش الإسرائيلي لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا” كما تتماشى تصريحات ليبرمان هذه مع تصريحات سابقة أكدت على تسريع

وتيرة الاستيطان مع تولي الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، لمهام منصبه إلى ذلك، تجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وليبرمان كانا قد صادقا، قبل نحو أسبوع، على بناء 2500 وحدة

سكنية استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

وتم المصادقة على وحدات استيطانية في المستوطنات التالية:

الفي مينشه -700

اورنيت -200

نوفيم 50

بيت اريه -650

افرات 30

نوكديم-150

جفعات زئيف 150

شافي شومرون 70

كارني شومرون -100

شيلو 100

متصودات يهودا -100

كفار الداد 80

بيتارعليت -650

وزعم بيان صادر عن وزارة الأمن، الثلاثاء الماضي، أن مشاريع البناء هذه تهدف إلى “الاستجابة لاحتياجات سكنية ومواصلة الحياة الطبيعية”.