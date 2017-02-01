المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية

القدس/PNN-أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء الثلاثاء، أنه تقرر بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقال ليبرمان إن ألفين من بين هذه الوحدات السكنية جاهزة
للتسويق الفوري، في حين أن باقي الوحدات السكنية لا تزال في مراحل مختلفة من التخطيط.
وأضاف ليبرمان “نحن الآن في عهد جديد تعود فيه الحياة في يهودا والسامرة (الإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة – عــ48ـرب) إلى المسار الطبيعي والسوي، ويوفر الحل الملائم لاحتياجات الحياة في المنطقة”. على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الوحدات السكنية يتزامن مع استعدادات الجيش الإسرائيلي لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا” كما تتماشى تصريحات ليبرمان هذه مع تصريحات سابقة أكدت على تسريع
وتيرة الاستيطان مع تولي الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، لمهام منصبه إلى ذلك، تجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وليبرمان كانا قد صادقا، قبل نحو أسبوع، على بناء 2500 وحدة
سكنية استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.
وتم المصادقة على وحدات استيطانية في المستوطنات التالية:
الفي مينشه -700
اورنيت -200
نوفيم 50
بيت اريه -650
افرات 30
نوكديم-150
جفعات زئيف 150
شافي شومرون 70
كارني شومرون -100
شيلو 100
متصودات يهودا -100
كفار الداد 80
بيتارعليت -650
وزعم بيان صادر عن وزارة الأمن، الثلاثاء الماضي، أن مشاريع البناء هذه تهدف إلى “الاستجابة لاحتياجات سكنية ومواصلة الحياة الطبيعية”.