انخفاض في درجات الحرارة وجو شديد البرودة

بيت لحم/PNN-يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً إلى شديد البرودة نهاراً، وشديد البرودة

ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، وتكون الرياح

شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.