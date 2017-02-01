اسرائيل تخدع العالم باخلاء بؤرة عمونا وتقر بناء 3000 وحدة بالمستوطنات

بيت لحم/كتب رئيس تحرير PNN/ في اطار سياسة الخداع التي تنتهجها اسرائيل واستغلالا للظروف الدولية وابرزها تولي الرئيس الامريكي الجمهوري مهام منصبه تواصل اسرائيل سياساتها العنصرية بحق الاراضي والمواطنيين الفلسطينين.

ففي الوقت الذي تعلن اسرائيل فيه نيتها اخلاء بؤرة استيطانية صغيرة مكونة من تسع منازل متحركة معزولة تنفيذا لقرار محكمة العدل العليات الاسرائيلية بعد اثبات ملكية الاراضي لمواطنين فلسطينين تحاول دولة الاحتلال اظهار اخلاء المستوطنة على انه سعي منها الى الالتزام بالقانون وسعيا للسلام مع جيرانها الفلسطينين خصوصا في وسائل الاعلام الدولية المقربة منها فيما تقوم بارضاء المستوطنين بالاعلان عن بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية الى جانب الاعلان قبل ايام عن 2500 وحدة استيطانية في القدس والضفة وقبل اسبوع عن 560 وحدة في القدس والضفة مما يعني الاعلان عن بناء 6060 وحدة استيطانية بعد تنصيب ترامب.

وتحاول اسرائيل عبر وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة اظهار ان عملية اخلاء المستوطنة تتم بالقوة وان عشرات المستوطنين يتحصنون في منازلهم ويشعلون الاطارات وان عملية الاخلاء تجري رغما عن المستوطنين وان اسرائيل تخاطر باستقرار وضعها الداخلي من اجل تنفيذ الاخلاء.

وفي هذا الاطار تقوم وسائل الاعلام المختلفة في اسرائيل وتنجر وراءها وسائل الاعلام الدولية والعربية والفلسطينية بتغطية الحدث ونقل الصور وابراز صور جيش الاحتلال وهو يقوم باخلاء المستوطنة مما يساهم في تضليل وخداع الراي العام العالمي.

وادعت وسائل الاعلام ان المستوطنين قاموا برش الزيت والمسامير في الطرقات فيما يقوم الجيش بمحاصرة المستوطنة بالاسلاك الشائكة ويمنع الدخول للمستوطنة من غير سكانها في اطار سياسة الخداع الاسرائيلية.

الاعلان الاسرائيلي عن بناء المستوطنات الثلاثة الاف وحدة استيطانية الاخيرة جاء على شكل اعلان اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو و وزير جيشه المستوطن افيغدور ليبرمان الليلة الماضية في اطار مساعيهم الى ارضاء المستوطنين واستغلالا للظروف السياسية الجديدة حيث لم تتورع اسرائيل عن الاعلان عن وجود مرحلة جديدة في المنطقة بعد تنصيب الرئيس الامريكي الذي لا يعارض الاستيطان.

وتقول وسائل الاعلام الاسرائيلية و وفق بيان نشره ديوان رئيس الحكومة ان نتنياهو وليبرمان اقرا في وقت متاخر من الليلة الماضية بناء 3 الاف وحدة استيطانية جديدة منها الفين وحدة سيتم المباشرة بالعمل فيها فيما الاف الاخيرة سيتم بالبدء بوضع المخططات لها من اطار تنفيذها محاولة ربط البناء والاشارة الى نية الجيش واستعداده لاخلاء بؤرة عمونا القريبة من مدينة رام الله.

وفي تفاصيل البيان فان الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها هي 700 وحدة استيطانية في مستوطنة ألفيه منشيه، و200 وحدة في مستوطنة اورانيت، 200. و50 وحدة في افنيه و650 وحدة في مستوطنة بيت ارييه، و650 وحدة في افرات، و30 وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم، و150 وحدة في جفعات زئيف الى جانب 150 في مستوطنة شافي شومرون، 70 كارني شومرون، 100 في مستوطنة شيلو، و 100 وحدة في متزودوت يهودا و 100 في مستوطنة كفار الداد فيما سيتم بناء 650 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت.