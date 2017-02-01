النحال : ينعى المناضل الوطني الكبير جميل شحادة

غزة /PNN-نعى القيادي بحركة فتح محمد جودة النحال ” أبو جودة ” القائد الوطني الكبير الرفيق جميل شحادة ” أبو خالد ” عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المجلسين الوطني والمركزي، الأمين العام لجبهة التحرير العربية، الذي وافته المنية مساء اليوم بمدينة رام الله، عن عمر يناهز السبعون عاماَ، أثر نوبة قلبية .

وقال النحال ” أن شعبنا الفلسطيني خسر مناضلا كبير شارك بالعمل الوطني منذ نعومة أظفاره، وشارك في كافة محطات الثورة الفلسطينية المعاصرة ، وقضى حياته في خدمة شعبه ووطنه، ليخسر شعبنا قائداً وطنياً ومناضلاً فذا، واحد رجال فلسطين الأوفياء “.

وأضاف ” تشهد لفقيدنا الراحل كافة ميادين وساحات النضال والثورة في الوطن والشتات، حيث كان مثالاً للمناضل الفذ والمكافح الصلب العنيد، الذي يغلب مصالح شعبه على أي مصالح أخرى ، فقاد بكل براعة حالة التجديد في الجبهة العربية الفلسطينية عام 1993م .

وأشار ” كان رفيقنا أبا خالد رائد القرار الوطني المستقل مدافعا عنه في كل المواقع والمحطات ، وصوت المقهورين من أبناء شعبنا، حاملا همومهم ومدافعاً عنهم، متقدماً للصفوف دوما على طريق تحرير الوطن وضمان حرية شعبنا، وفي سبيل تحقيق الأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتقدم النحال ” بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلي أسرة الفقيد وأبنائه وعائلته المناضلة وإلي كافة رفاقه ومحبيه، وإلي جموع الرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء .