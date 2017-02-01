الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية بينهم اسرى محررون

رام الله/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية طالت 12 مواطنا.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نعمان حامد من بلدة سلواد شرق رام الله ، واقتحمت منزل المواطن وحيد ابو ماريا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، و اعتقلت نجله خطاب “13 عاماً” .

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر صبارنة، بعد مداهمة و تفتيش منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بالإضافة لاعتقالها الأسير المحرر أحمد خضر أبو هاشم، من نفس البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم أبو الجعدة في بلدة بيت فوريك بنابلس، كما اقتحمت منزل المواطن فارس الريم وحولته لمركز تحقيق ميداني مع الشبان.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فراس نافع من قرية نعلين وصادرت مركبته الخاصة، كما اقتحمت فجر اليوم بلدة الخضر قضاء محافظة بيت لحم و داهمت عدد من منازل للمواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال الليلة، منزل الأسير المحرر رائد ربيع ( أبو زيد )، في منطقة بئر أبو حسين في بلدة ابو ديس، قضاء القدس المحتلة.