عريقات ردا على الاسيطان:لا يوجد ما يبرر تاجيل فتح محكمة الجنايات الدولية تحقيق وقرارات الادانة لم تعد تجدي نفعا

رام الله/PNN/ قال الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات ردا على قرارات المخططات الاسرائيلية الاخيرة وقرارات اسرائيل الاعلان عن ربط المستوطنات بمخططات للسكك الحديدية لربط المستوطنات بمستوطنات القدس يؤكد ان اسرائيل تدق المسمار الاخير بنعش عملية السلام وخارطة حل الدولتين .

وقال عريقات في حديث مع اذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الاربعاء ان حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف تقوم بمواصلة سياسات القضاء على عملية السلام خصوصا في ظل صمت الادارة الامريكية على جرائم اسرائيل التي ترقى الى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

واكد عريقات انه لم يعد من المفيد اصدار بيانات ادانة وشجب والدعوة الى محاصرة اسرائيل من قبل المجتمع الدولي والضغط عليها لوقف سياساتها موضحا ان المجال الوحيد امام الفلسطينين هو التوجه الى محكمة الجنايات الدولية موضحا ان هناك ثلاث ملفات تم اعدادها ويجري العمل لى مطالبة المحكمة الدولية لفتح تحقيقات فيها وهي ملفات حرب وعدوان اسرائيل على شعبنا في قطاع غزة عام 2014 وملف جرائم اسرائيل بحق الاسرى وانتهاكها للشرائع الدولية في هذا المجال وملف الاستيطان الاسرائيلي.

واكد عريقات ان ما تقوم به اسرائيل من مخططات استيطانية هي جرائم حرب و سنعمل كل ما في وسعنا على فتح تحقيقات باسرع وقت ممكن لمواجهة هذه الحكومة الاسرائيلية التي تخالف قرار مجلس الامن الدولي بادانة الاستيطان رقم 2334 مشيرا الى ان الدول التي صوتت لصالح القرار يجب ان تاخذ دورها.

واكد عريقات ان القيادة الفلسطينية طالبت وتطالب محكمة الجنايات الدولية ومجلسها القضائي بفتح تحقيقات فورية بجرائم الاحتلال من خلال اليات وطبيعة عمل المحكمة مؤكدا انه لا يوجد ما يبرر ممارسة التحقيق الاولي في ملف الاستيطان على ضوء القرارات الاخيرة التي تستوجب فتح تحقيق فوري.

وقال عريقات ان القيادة الفلسطينية تواصل مساعيها السياسية والدبلوماسية مشيرا الى ان الرئيس محمود عباس ابو مازن سيلتقي في السابع من الشهر الجاري بالرئيس الفرنسي من اجل مناقشة اليات ومتابعة مؤتمر باريس واهمية التحرك الدولي للجم سياسات اسرائيل الاستيطانية.