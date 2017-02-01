صراع إسباني فرنسي على صفقة خارج الخطوط

باريس/PNN- تشتهر الصراعات بين الأندية الأوروبية على لاعبين داخل الميدان، لكن هذه المرة أمر مختلف، فناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يتصارعان على صفقة خارج الخطوط.

وكشفت صحيفة “أس” الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء أن الناديين الإسباني والفرنسي يتنافسان من أجل ضم مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني.

وكشفت التقارير أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يبدأ كل منهما التخطيط للموسم المقبل بعد أسبوع واحد من نهاية الميركاتو الشتوي، والذي ينتهي اليوم الثلاثاء.

وقالت تقارير صحفية إن روبرتو فيرنانديز السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني كان قد تحدث مع مونشي في أكثر من مناسبة من أجل الانضمام للفريق الإداري بالنادي الكتالوني.

من جهة أخرى، يرى مراقبون في إشبيلية أن مونشي سيذهب إلى نادي العاصمة الإيطالي روما، للانضمام للجهاز الإداري بالنادي.

المصدر: كووورة.