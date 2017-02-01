الأفق والنضال الشعبي بطولكرم يواصلان دورة تدريبية

طولكرم/PNN- نظمت مؤسسة الافق للتنمية الشبابية بالتعاون مع اتحاد شباب النضال الفلسطيني ، الاطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم يوم أمس الثلاثاء ، اليوم الثاني من دورة تدريبية حول ” التواصل والاتصال والتخطيط وإدارة المبادرات الشبابية وبناء الشخصية ” و التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية .

وتشمل الدورة محاضرات ونقاشات حول تعزيز دور الشباب بالمجتمع و ترسيخ المفاهيم القيادية من جهة ، ومهارات الاتصال والتواصل من جهة أخرى ، إضافة الى مهارات استخدام وسائل الإعلام في التأثير على عمليات صنع القرار ورسم السياسات العامة لتكون قادرة على المنافسة والإبداع.

وفي افتتاح الدورة رحب محمد علوش عضو اللجنة المركزية للجبهة بالمشاركين في الدورة ، مثمناً الجهود التي تبذلها مؤسسة ” الأفق ” للتنمية الشبابية وجمعية ” حياة ” ، مؤكداً بأن هذه تهدف الى تعزيز العمل التنموي والتطوعي لدى الشباب ، وبناء القيادات الشبابية الواعية بهدف ممارسة دور فاعل في الحياة السياسية والعامة ، مشيراً الى أن الاستثمار في الشباب وتأهيلهم ورفع قدراتهم في مجال العمل السياسي والمجتمعي يعتبر إحدى الضمانات الأساسية نحو تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن على حد سواء.

وتضمن اليوم الثاني من الدورة والتي تنظم في قاعة ” النضال ” بمدينة طولكرم العديد الأمور المتعلقة بـ ” مبادئ المواطنة الفاعلة ” قدمها كل من مدير التدريب في المؤسسة الاستاذ ابراهيم سليمان والمدرب عامر فرارجة حيث ركز اليوم الأول على مهارات ” التواصل والاتصال ” وسيكون اللقاء الثالث حول ” التخطيط وادارة المبادرات ” ، كما قامت جبهة النضال الشعبي وفي ذات السياق وفي اطار التعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بتنظيم ورشة عمل للمشاركين في الدورة حول ” مبادئ حقوق الانسان ” .