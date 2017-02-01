ادعيس يستنكر منع الإحتلال رفع الاذان في المسجدالابراهيمي 47 وقتاً الشهر الماضي

رام الله/PNN- استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر معتبراً ذلك تعد صارخ على حرية العبادة وتدخل سافر في الشؤون الإسلامية والتي تجاوزت في شهر كانون الثاني الماضي اكثر من 47 وقتا .

واضاف ادعيس أن سلطات الإحتلال طوال شهور السنة تعمد لهذه السياسة المبرمجة في خطوة تصعيدية منها من أجل إحكام السيطرة والتحكم بكل اركان المسجد من الأذان وحتى الترميمات، وقامت باستبدال انابيت الكتان الخاصة بالمضخة على سطح المسجد الابراهيمي باخر ، ناهيك عن جملة من الاستحداثات واقامة غرف على مقربة من المسجد،مؤكداً رفضه لتلك السياسة جملة وتفصيلاً وأن السيادة في المسجد الأبراهيمي شان فلسطيني بحت .

وتابع بالقول أن سلطات الإحتلال وبإجندتها الخاصة والواضحة المعالم تعرقل وصول المصلين الى المسجد الإبراهيمي الشريف من خلال وضع الحواجز ونقاط التفتيش من إجل إجبار المواطنين على عدم الوصول والصلاة فيه، مبينا ان سلطات الاحتلال ومستوطنيه يمارسون حربا شرسة على المقدسات بلا هوادة، ما يتطلب من الأمتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي التدخل العاجل للجم هذه السياسة الاسرائيلية، ووقفها، وفضحها في كافة المحافل الدولية، والمنابر الاعلامية.

وناشد ادعيس جميع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية التدخل السريع لوقف هذه الممارسات التصعيدية والخطيرة من قبل الاحتلال الهادفة إلى الإستيلاء على مقدساتنا من خلال السيطرة عليها ومنع المصلين من الصلاة فيها وتغيير طابعها الإسلامي وفرض واقع جديد.