الاحتلال يغلق حاجز “المحكمة” شمال شرق البيرة

رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، حاجز المحكمة (DCO) شمال شرق مدينة البيرة، ومنعت مركبات المواطنين في المناطق الشرقية من محافظة رام الله والبيرة من المرور.

وبحسب المصادر المحلية أن الاحتلال أغلق كذلك، الطريق الرابطة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شمال شرق رام الله، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بعيدة للوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم.

وقال رئيس بلدية سلواد عبد الرحمن صالح في اتصال هاتفي مع “وفــــا”، إن المستوطنين شرعوا بإخلاء مستوطنة “عمونا” منذ مساء يوم أمس الثلاثاء، فيما صادق الاحتلال مؤخراً على بناء 60 وحدة استيطانية في مستوطنة “عوفرا” لنقل مستوطني “عامونا”.

وأضاف، أن بلدية سلواد تقدمت باعتراض للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في “عوفرا”.