عريقات: الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي في السابع من الشهر الجاري

رام الله/PNN- اعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات ان الرئيس محمود عباس سيلتقي بالرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند في العاصمة باريس في السابع من الشهر الجاري لبحث اليات متابعة مخرجات مؤتمر السلام.

ونفى عريقات في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم ان يكون هناك اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس عباس بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في العاصمة الفرنسية.

وفيما يتعلق بالاستيطان والاعلان عن اقامة ثلاثة الاف وحدة استيطانية جديدة وتنفيذ مخطط مواصلات في الضفة كخطوة لضم الضفة اكد انه لم يعد هناك مجال للإدانة والشجب وانما محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم الاستيطانية من خلال محكمة الجنايات الدولية.

وطالب عريقات المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا بسرعة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين وانه لا يوجد أي مبرر بعدم فتح التحقيق خاصة بعد قرار مجلس الامن الدولي الاخير بخصوص الاستيطان.