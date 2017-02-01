الاحتلال يغلق منشاة لغسيل السيارات في بلدة الخضر

بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منشأة لغسيل السيارات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح لـ”وفا”، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة ” النشاش” على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، وقامت بإغلاق المنشأة بلحام الأوكسجين، مشيرا إلى أنها تعود للشقيقين الأسيرين عبد المنعم وضرار محمد صلاح، اللذين تم اعتقالهما من المنشأة قبل نحو شهرين.

وأضاف صلاح أن قوات الاحتلال وضعت ملصقا على باب المنشأة، جاء فيه أنه تم إغلاق المنشأة لأن صاحبها “كان يشكل خطرا على حياة الإسرائيليين.