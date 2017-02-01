تصريحات الامين العام للامم المتحدة خارج نطاق صلاحيته وانحياز سافر لدولة الاحتلال

رام الله/PNN- أدانت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية المزاعم التي تفوه بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مقابلته مع “صوت إسرائيل” والتي زعم فيها “يهودية الهيكل” في القدس الشرقية المحتلة، وأكدت الدائرة أن لا علاقة لإسرائيل بالمسجد الأقصى المبارك ولا ساحاته ولا أسفله أو أسواره، مذكرة بقرار منظمة اليونسكو القاضي بأن المسجد للمسلمين فقط دون غيرهم.

وأضافت الدائرة، أن الأمين العام خرج عن حياديته ومهامه ودوره في هذا التصريح الخطير، وانحاز بشكل سافر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ينم عن جهله الواضح بالقرارات الدولية بشأن القدس المحتلة.

وقالت الدائرة، أن مهمة الأمم المتحدة وأمينها العام على المحك ما لم يعتذر جوتيريس عن تلك التصريحات الخطيرة، وهو ما يتناقض والقانون الدولي، والذي من مهمة الأمم المتحدة الحفاظ عليه وتطبيقه.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي ومنظماته بشكل عام، والدول العربية والإسلامية بشكل خاص، إلى الاضطلاع بدورهم والتصدي لتلك المزاعم، والتي تشجع إسرائيل ومتطرفيها على المزيد من الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشرقية المحتلة بشكل عام، وهو ما يقوض حل الدولتين، ويتناقض مع عشرات القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.