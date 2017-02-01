ادارة الرملة تواصل الاهمال الطبي بحق الاسير ابو الهدى

رام الله/PNN- حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم، من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض اشرف ابو الهدى 40 عاما من مدينة نابلس، في ظل مواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقه.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير اشرف أبو الهدى ما زال يعاني من انتفاخ بالخصيتين ولا يتناول سوى المسكنات، وبقايا شظايا في منطقة الحوض والعمود الفقري، ويسير الاسير باستخدام العكازات ويتحرك بصعوبة بالغة.

كما يعاني الاسير من عدم السيطرة على البول، وصعوبة بالاخراج، واوجاع شديدة بالقدمين.

ولفتت الهيئة، أن 19 اسيرا يقبعون في سجن مشفى الرملة باوضاع صحية قاسية وهم كل من، راتب حريبات، خالد الشاويش، عصام الأشقر، منصور موقدة، متوكل رضوان، معتصم رداد، بسام السايح، أمجد السائح، كتيبة الشاويش، ايمن الكرد، أسامة زيدات، يوسف نواجعة، اشرف أبو الهدى، جلال شراونة، خليل شراونة، احمد حامد، محمد ابو اسعد، احمد مطاوع، محمد بركات.