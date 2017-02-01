المبادرة الوطنية ترحب باجراء الانتخابات المحلية كمقدمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية

رام الله/PNN- أصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، بيانا ترحب فيه بإجراء الإنتخابات المحلية كمقدمة لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

واكدت الحركة في بيان لها وصل PNN نسخة عنه على ضرورة ضمان أهمية إجراء هذه الانتخابات بالتزامن في كافة المواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة وبمشاركة كافة القوى الفلسطينية والمستقلين، بشكل يضمن التوافق والانسجام.

وأكد على ضرورة أن تشمل الانتخابات في الضفة الغربية مدينة القدس، بحيث يتم تشكيل مجلس أمانة للقدس (مجلس بلدي) وطني يسحب من بلدية الإحتلال إدعاء تمثيل أهل القدس وبما يعزز الدور الوطني الكفاحي للانتخابات البلدية. خاصة وأن الحجة الرئيسية التي استند اليها كمبرر لتأجيل الإنتخابات في شهر تشرين الأول، كانت عدم شمولها للانتخابات في مدينة القدس، وأهمية تشكيل محكمة الانتخابات حسب القانون وبالتوافق بما يضمن استقلالية هذه المحكمة ونزاهة عملها وعدالتها بمعزل عن أي تأثير حزبي أو فئوي، وبما يتيح تعزيزمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في الانتخابات.

كما اكد على ضرورة ضمان حرية المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات دون ضغوط أو إكراه، بما يشمله ذلك من حرية المشاركة وتشكيل القوائم وحرية الدعاية الانتخابية، آملين أن تشكل الانتخابات المحلية مدخلاً لانهاء كل مظهر من مظاهر التعدي على الحريات العامة، ضرورة التصدي الوطني المشترك لأي تدخل بالإكراه أو الضغط أو الإملاء من قبل أجهزة الاحتلال والتي لجأ ضباطها سابقاً الى تهديد عدد من المرشحين لإجبارهم على الانسحاب من الانتخابات.

وشددت الحركة في بيانها على ضرورة أهمية أن تشكل الانتخابات المحلية مدخلاً فعالاً لإستكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

ودعت المبادرة الوطنية كافة القوى الفلسطينية الى التوافق والتنسيق لإزالة اي عقبات تعيق المشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية.