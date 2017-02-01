قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم (15) مواطناً من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل وهم: محمد منير اخليل (37 عاماً)، أحمد خضر ابو مارية (50 عاماً)، ماهر إبراهيم صبارنة (35 عاماً)، علاء موسى زعاقيق (25 عاماً)، أيمن علي ابو عرقوب (32 عاماً)، إضافة إلى المواطن عمر رجوب.

ومن محافظة رام الله والبيرة اُعتقل كل من: نعمان حامد من بلدة سلواد، وفراس نافع (20 عاماً) من بلدة نعلين، كذلك جرى اعتقال لمواطنين من محافظة نابلس وهما: نديم نزيه إسماعيل من بلدة بيت دجن، علاوة على عمر رسلان قنديل من مخيم بلاطة.

فيما أُعتقل مواطنان من بلدة عقابا وهما: عمرو أحمد مصري (24 عاماً)، وصلاح ياسين غنام (23 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من محافظة طولكرم وهو، عبد الفتاح زيدان (20 عاماً)، كذلك اُعتقل مواطن من القدس وهو أحمد هشام عبيدات (24 عاماً)، وسُجلت حالة اعتقال واحدة في قلقيلية وهو، عبد الله خالد راضي (23 عاماً).