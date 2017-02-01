الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للشرطة لعام 2016

رام الله/PNN- تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، من مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، التقرير السنوي للشرطة لعام 2016.

وأعرب رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بجهاز الشرطة وجميع أفراده وضباطه على عملهم وتفانيهم في حفظ الأمن وسيادة القانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مشيدا بالانجازات الهامة التي حققها جهاز الشرطة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير السنوي فإن عدد القضايا التي سجلت في مكاتب الشرطة خلال العام 2016 بلغت 29279 قضية، أنجز منها 25181، بنسبة بلغت 86% من إجمالي القضايا.