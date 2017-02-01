تيسير خالد : لا أحد يملك فيتو على حق المواطن في الممارسة الديمقراطية

رام الله/PNN- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، قي مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على قرار الحكومة الفلسطينية إجراء انتخابات السلطات المحلية ( المجالس البلدية والقروية ) واعتراضا حركة المقاومة الاسلامية على القرار :

يجب الترحيب باستجابة الحكومة الفلسطينية للاستحقاق الديمقراطي بإجراء انتخابات السلطات المحلية ( مجالس بلدية ومحلية وقروية ) قي مايو / أيار القادم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكلٍ متزامن وفق قانون الانتخابات المحلية المعمول به

ورحب كذلك بتشكيل محكمة انتخابات مختصة وفقا للقانون على أن تتشكل بالتشاور مع القوى والأحزاب السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومن قضاة مستقلين ومشهود لهم بالمهنية والاستقامة والنزاهة والكفاءة من أجل تلافي العقبات ومحاولات التسييس التي واجهت التجربة الماضية وحالت دون إجراء انتخابات السلطات المحلية نهاية العام الماضي

ورفض تيسير خالد جميع القيود والشروط التي يحاول البعض التذرع بها من أجل تعطيل حق المواطن في الممارسة الديمقراطية من خلال الادعاء بأن تجري هذه الانتخابات بعد إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على كل المستويات السياسية والقضائية والأمنية ، لأن في ذلك تسييس ومحاولة تعطيل لاستحقاق ديمقراطي .