العقيد د. عمر البزور يستعرض انجازات الشرطة لعام 2016‎

رام الله/PNN- استعرض العقيد د.عمر البزور مدير إدارة التخطيط و البحوث بالشرطة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، انجازات الشرطة و تطورها لعام 2016 بحضور العقيد حقوقي وضاح عزامطة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وعدد من مدراء الإدارات المتخصصة في الشرطة وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مركز الإعلامي الحكومي في رام الله.

وجاء في التقرير الاحصائي مايلي:

بلغ عدد القضايا التي سجلت في مكاتب الشرطة (29,279) قضيه أنجز منها (25,181) قضيه أي بنسبه انجاز بلغت ( 86%) من إجمالي القضايا وبلغ معدل الجريمة( 110) جريمة لكل عشرة ألاف مواطن على النحو الاتي:-

م نوع الجريمة المجموع منجز قيد المتابعة نسبه الانجاز

1 الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص أو ما يتعلق بالنفس 11,938 10,747 1,191 90

2 الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة 1,130 873 257 77

3 الجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص أو سمعتهم 2,162 1,914 248 88,5

4 الجرائم المرتكبة ضد الأموال 5,039 3,656 1,383 72,6

5 الجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة والإخلال بسير العدالة 1,729 1,654 75 95,7

6 الجرائم المرتكبة ضد النظام العام 2,365 2,235 130 94,5

7 الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة والخاصة 1,734 1,494 240 86,2

8 جرائم التعدي على الأملاك العامة والخاصة 3,182 2,608 574 82

المجموع 29,279 25,181 4,098 86

الإحصائيات الجنائية:

فيما يتعلق بالقضايا الجرمية الواردة حسب التكييف القانوني ، احتلت الجرائم الواقعة على الأشخاص أو ما يتعلق بالنفس المرتبة الاولى وبنسبة (40,8%) من عدد الجرائم وكانت نسبة الانجاز فيها (90%) ومن ابرز هذه الجرائم :

* القتل : بلغ عدد جرائم القتل (38) جريمة , نتج عنها مقتل (43) شخص , منها (35) ذكر (8) أنثى.

أما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الأموال فأبرزها السرقات: وكان عددها (3592) جريمة .

أما فيما يتعلق بالحالات الخارج الإطار الجرمي فأبرزها

* الانتحار:سجل وقوع (18) حالة انتحار منها (12) ذكر (6) أنثى .

إدارة المرور :-

سُجل ( 10,630 ) حادثا مروريا ، نتج عنها ( 159 )حالة وفاه ، منها (109) خارج مناطق السيطرة و (50) داخل مناطق السيطرة.

بلغ عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ( 9,288 ) إصابة ، منها ( 4,739 ) داخل المدن و ( 4,549 ) خارج المدن .

وتم تحرير ( 127,522 ) مخالفة سير وتم إتلاف( 7,414 ) مركبة غير قانونية ، وتم تنزيل(4,849) مركبة لعدم الصلاحية.

إدارة مكافحة المخدرات :-

قامت ادارة مكافحة المخدرات بضبط ( 1,437 ) قضية بين حيازة وتعاطي وزراعة, تم توقيف(1,754) شخص على ذمة هذه القضايا منهم ( 22 ) أنثى.

إدارة المباحث العامة :-

بلغ عدد القضايا الوارد إلى ادارة المباحث العامة ( 6,741 ) قضية أنجز منها ( 4,978 ) قضية بنسبة انجاز( 74 ) %.

إدارة الشرطة القضائية :-

بلغ اجمالي المذكرات القضائية الواردة الى أقسام التنفيذ (123,045) قضية نُفذ منها (100,371) بنسبة انجاز( 81,6 ) %, بالإضافة إلى انجاز ( 15,276 ) مذكرة مسجلة من سنوات سابقة.

إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل :-

بلغ عدد الاشخاص الذين تم توقيفهم ( 4,408 ) منهم ( 138) أنثى ، فيما بلغ عدد المحكومين ( 3,747 ) محكوم منهم ( 93 ) أنثى.

إدارة المعابر والحدود :-

تم تسهيل مهمة سفر(1,837,307) مواطن عبر معبر الكرامة ذهاباً واياباً منهم (924,585) مغادرون ، ( 912,722 ) قادمون .

إدارة السياحة والآثار :-

بلغ أجمالي عدد النشاط السياحي (4,724,040) سائح, سجل عدد السياح الأجانب (971,683) سائح. وبلغ عدد نزلاء الفنادق (1,149,249)

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمهن السياحية (702) قضية.

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بامن الاثار(278) قضية.

إدارة التدريب :-

بلغ عدد الانشطة التي قامت بها ادارة التدريب (350) نشاط ، منها (242) دورة وورشة عمل داخلية استفاد منها( 3,048 ) من منتسبي الشرطة ,و( 108 ) دورة وزيارة خارجية استفاد منها ( 1,021 ) من منتسبي الشرطة .

إدارة هندسة المتفجرات :-

من اهم النشاطات التي قامت بها وحدات هندسة المتفجرات

– فحص سيارات وأجسام مشبوهة (136).

– التعامل مع الغام وقذائف عسكرية وقنابل يدوية وصوتية (297) .

– إتلاف أجسام خطرة ( 369 ) .

إدارة الشرطة الخاصة :-

بلغ عدد الانشطة التي قامت بها أفرع قوات الشرطة الخاصة (16,414) نشاط توزعت على:

* نقل وتامين موقوفين (4,141). * مهمات مساندة للإدارات والأجهزة الأخرى (2,962).

* دوريات مشتركه مع الأجهزة الامنيه الأخرى (2,889. (

* فض شغب وشجار(903 ). * تامين مباريات (579 ).

* تامين مناسبات عامه (187( .

* تامين مرافق عامه (2024(. * تامين امتحانات الثانوية العامة (753).

* مرافقة وتامين شخصيات ووفود( 498). * حراسة مراكز ومنازل ومجالس (1,478)

إدارة الحراسات :-

تمثلت انشطة ادارة الحراسات بالاتي:

* تامين وفود وشخصيات (199 ) * مساندة وتعزيز إدارات أخرى (3,075 )

* دوريات راجلة ومحمولة(11,307)

* تامين مهرجانات واعتصامات (375 ( ،مهمات موسيقيات الشرطة (7) .

* كما وقامت ادارة الحراسات بنقل (42,209) موقوف, وتامين حراسة (1,983) موقوف, بالإضافة إلي جلب (1,079) متهم وفض (273) شجار, وحراسة مواقع ثابتة (كالمحاكم والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية)

إدارة العلاقات العامة والإعلام :-

* بلغ عدد النشاطات التي قامت بها إدارة العلاقات العامة (30,723) منها (440) لقاء تلفزيوني و (10,527) لقاء إذاعي و (3,325) محاضرة توعية لطلاب المدارس والجامعات و ( 2,792 ) نشاط اجتماعي .

دائرة حماية الأسرة والأحداث :-

* بلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل قسم حماية الأسرة ( 3,131 ) قضية .

و عدد القضايا التي تم التعامل معها بقسم الإحداث ( 2,807 ) قضية .

ادارة الامن الداخلي:

* بلغ عدد الشكاوي المستقبلة من قبل أفرع إدارة الأمن الداخلي (646) شكوى ,وتم تسجيل (1,782) مخالفة انضباطية وصدور (559) أمر حبس بحق منتسبي الشرطة ,وإحالة (25) قضية للنيابة العسكرية , و(21) قضية للاستخبارات .

دائرة المظالم وحقوق الإنسان :-

بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها دائرة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة (273) شكوى.

وحدة النوع الاجتماعي:-

بلغ عدد النشاطات التي قامت بها الوحدة (471 ) نشاط ، توزعت مابين عقد محاضرات وورش عمل ومؤتمرات وعقد دورات.

واضاف البيان، ان الأرقام التي وردت هي انعكاس للجهود التي بذلت على ارض الواقع من قبل الشرطة على مدار عام كامل في سبيل تحقيق الأمن وليعيش المواطن في حياة كريمة هادئة مستقرة، والتي ما كانت لتكون بدون جهود رجال الشرطة الأوفياء الذين يعملون بروح وطنية عالية وترابط وتلاحم والعمل بروح الفريق الواحد غايتهم ” تحقيق الأمن والاستقرار ” في ربوع الوطن رغم الصعاب والعقبات التي اعترضت العمل فلهم منا جميعاً كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت .

وفي هذا السياق لابد لنا من توجيه الشكر إلى إخواننا وشركاءنا في الأجهزة الأمنية المساندين دوما لعمل الشرطة في اطار تكاملي وبعنوان مؤسسة امنية بقلب وعقل واحد واذرع متخصصة، وايضا اتمنى على الجميع ان تكون القراءة لهذه الارقام في سياقها وعند الحديث عن بعض الظواهر عدم المبالغة والتهويل لانها تاتي في اطار معدلها المقبول والطبيعي .