الخارجية: تصعيد نتنياهو الاستيطاني يحول حل الدولتين الى سراب

رام الله/PNN- لمن كان متردداً أو غير مقتنع أو متشكك من الدول إزاء النوايا والمخططات والأهداف الاستيطانية الاسرائيلية، كما دأبت الرواية الفلسطينية دوما على توضيحها وشرحها للعالم، فها هي الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعلن يوميا عن سيل من المخططات الاستعمارية الكفيلة بدفن ما تبقى من حل الدولتين، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبشكل لا لبس فيه وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد. فبعيد قراره ببناء أكثر من 3,000 وحدة استيطانية، صادقت الحكومة الاسرائيلية بالأمس على بناء 3,000 وحدة استيطانية جديدة أخرى، بحجة تغطية ما يسمى بـ (الزيادة الطبيعية) للمستوطنين، هذا في وقت كشف فيه الاعلام العبري عن خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة، تهدف الى ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها أيضا بالعمق الاسرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة من الطرق والانفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، هذا بالاضافة الى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تطوير متسارع لشبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات، وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة المستوطنين، في إطار تقديم الاغراءات اللازمة لاجتذاب الأجيال الاسرائيلية الشابة للاقامة في المستوطنات على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأدانت وزارة الخارجية الحرب الاستيطانية الوحشية ضد الوجود الفلسطيني، فانها تؤكد أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة، الى اقامة ما يسمى بـ (القدس الكبرى)، وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة، وفي ذات الوقت، يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الاراضي المصنفة (ج)، ويؤدي الى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع الى دولة الاحتلال، بما يضمن حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وإسقاطها من جانب واحد، ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويسدل الستار على فرص المفاوضات والسلام.

مما لا شك فيه أن إكتفاء الأمم المتحدة ودول العالم بقرارات إدانة للاستيطان لا تنفذ وبيانات شجب واستنكار لا تترجم، ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع دولة الاحتلال، قد لعب دوراً اساسياً في تشجيع الاحتلال على المضي قدما في تحويل حل الدولتين الى حل سرابي وضبابي صعب المنال، كما أن صمت عديد الدول وفي مقدمتها الادارة الامريكية الجديدة على جريمة الاستيطان، قد وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في اسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الارض، في سعي منه لاغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل.