بدء استقبال طلبات التقدم لإمتحان الثانوية للأسرى في السجون

رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاربعاء، عن بدء استقبال الهيئة لطلبات التقدم لامتحان الثانوية العامة للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي للعام الجاري، حيث ستبدأ فترة التقديم من تاريخ اليوم الموافق 1 شباط، لغاية 16 اذار القادم.

وبينت الهيئة، أن التقدم سيكون في فرع العلوم الانسانية فقط، وفقا لما هو موضح في النقاط الاتية:

يبدأ موعد تقديم الطلبات صباح يوم الأربعاء الموافق 01/02/2017 ولغاية يوم الخميس الموافق 16/03/2017، ولا تقبل طلبات خارج هذا التاريخ. يتم تقديم الطلبات في مديريات هيئة شؤون الأسرى والمحررين كل حسب منطقته. تقوم المديرية بفحص وتدقيق الأوراق ومطابقة الشروط الواردة في الاتفاقية، وترفع الطلبات المكتملة والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في الاتفاقية فقط للهيئة. لن يتم التعامل مع أي طلب غير مستوفي للشروط، أو غير مكتمل، أو لا يتضمن الأوراق الأصلية أو المصدقة.

كما اوضحت، ان من شروط التقدم للامتحان ما يلي:

كل أسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر في السجن قبل تاريخ 01/07/2017، على أن يكون حكمه مؤبد، أو خمسة وعشرين عاماً فأكثر. كل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر قبل تاريخ 01/07/2017، على أن يكون الحكم عشرون عاماً فأكثر. كل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 01/07/2017. كل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً فأكثر، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر قبل تاريخ 01/07/2017. كل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2016 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال. كل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال. كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 01/07/2017 لا يحق له التقدم للامتحان.

ولفتت الهيئة ان الأوراق الثبوتية المطلوبة لاستكمال الملفات هي:

شهادة ميلاد مصدقة أو أصلية. ورقة الصليب الأحمر مصدقة بتاريخ حديث (2017). آخر شهادة علمية حصل عليها الأسير مصدقة حسب الأصول، أو كشف علامات ثانوية عامة أصلي أو مصدق حسب الأصول إذا كان الأسير قد تقدم سابقاً للامتحان، على أن يكون التقدير الذي حصل عليه الأسير موضحاً في الشهادة المدرسية.

وتهيب الهيئة بجميع اهالي الاسرى الذين يرغبون ابنائهم بالتقدم لإمتحان الثانوية العامة، التوجه الى مديريات الهيئة للتسجيل كل في محافظته، مصطحبين معهم الاوراق المطلوبة مع مراعاة كل شروط التقدم.