سلطات الاحتلال تحرم عائلة الأسير محمود شبانه من زيارته

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان عائلة الأسير الإداري محمود شبانه (43 عاماً)، من محافظة الخليل، من زيارته.

وأوضحت عائلة الأسير لنادي الأسير، أنه وخلال سنوات اعتقاله، والبالغ مجموعها نحو (22 عاماً)، استمرت سلطات الاحتلال، بحرمان معظم أفراد العائلة، وإن تم السماح لأحدهم من زيارته، تكون لمرة واحدة فقط، وهذا ما جرى خلال اعتقاله الأخير في تاريخ 13 تموز/ يوليو 2016.

يذكر أن الأسير شبانه وهو أب لثلاثة أطفال، من أبرز الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، حيث بلغت مجموع سنوات اعتقاله الإداري، نحو (17) عاماً، علماً أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخراً بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور أخرى.

يُشار إلى أن المئات من الأسرى في سجون الاحتلال، محرومون من زيارة ذويهم، إما بشكل كلي أو جزئي، وقد ازدادت معاناتهم بعد قرار الصليب الأحمر الدولي بتقليص عدد مرات الزيارة من زياتين إلى زيارة واحدة.