ضبط 12500 لتر سولار مهرب بالرام

رام الله/ PNN_ تمكنت الضابطة الجمركية فجر اليوم الاربعاء من ضبط 12500 لتر سولار مهرب وغير صالحة للاستخدام و5 مضخات تعبئة في بلدة الرام الخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية، وتمت عملية الضبط بمشاركة فنيين من هيئة البترول مع مختلف اذرع المؤسسة الامنية بقوة مشتركة من اجهزة الضابطة الجمركية، والامن الوقائي، والشرطة، والامن الوطني، والمخابرات والاستخبارات العسكرية، بناء على معلومات مسبقة وبتعليمات مباشرة من قادة الاجهزة الامنية لمكافحة ظاهرة تهريب السولار ومحطات التعبئة العشوائية، وتم تسليم كمية السولار المضبوطة الى هيئة البترول حسب الأصول .

واكد بيان صادر عن العلاقات العامة والاعلام للضابطة الجمركية ان جولة التفتيش هذه تهدف الى الحد من ظاهرة انتشار المحطات العشوائية غير المرخصة لما تشكله من خطر على المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وافتقارها لاجراءات الوقاية والسلامة العامة، وما تلحقه من ضرر على الاقتصاد الوطني .