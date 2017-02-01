ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.41%

وشكل التداول على سهم العربية الفلسطينية لمراكز التسوق “برافو” نصف حجم التداولات، بقيمة حوالي 811 ألف دولار وحوالي 420 ألف سهم.

وأغلق مؤشر القدس على 520.29 نقطة مرتفعا 2.14 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين، وانخفاض مؤشري الاستثمار بنسبة 0.47%، والصناعة بنسبة0.05%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 822 ألف سهم في 147 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، ارتفع منها سهم 5 شركات، وانخفض سهم شركتي فلسطين للتنمية والاستثمار وبيرزيت للأدوية، واستقر سهم 7 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الوطني، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار العقاري، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.