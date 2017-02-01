هيئة الأسرى: إجراء عملية إزالة تلوث من الكبد للأسير محمد بركات واستئصال الخصية اليسرى للأسير أشرف أبو الهدى

رام الله/ PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، بأنه تم إجراء عملية للأسير محمد بركات لإزالة التلوث من الكبد في مشفى سوروكا، وعملية استئصال الخصية اليسرى للأسير أشرف أبو الهدى في مشفى الرملة.

وأضاف، أن الأسير محمد نايف محمد بركات من طولكرم والمحكوم بالسجن 25 عاماً والمعتقل منذ 18/6/2014، أصيب بتلوث في الكبد نتيجة تطور وتفاقم أعراض الانفلونزا لديه، حيث لم يكن يتلقى العلاج المناسب له في عيادة سجن النقب، الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل سيئ، فتم نقله الى مشفى سوروكا بعد 14 يوماً لتلقي العلاج، وقال الأسير أنه مكث 7 أيام في سوروكا وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة له بأنه في حالة خطرة للغاية، ما دعا الأطباء لإجراء عملية بالقرب من الكبد كونه مصاباً بتلوث، وتم تركيب جهاز لتصفية الكبد لمدة 22 يوماً للأسير بركات، بعدها نقل إلى مشفى الرملة بعد أن تأكد الأطباء من عدم وجود أضرار على الكبد ليبقى تحت المراقبة.

يذكر بأن الأسير محمد بركات هو أحد محرري صفقة شاليط، وقد تم إعادة إعتقاله بعد تحرره لإكمال ما تبقى من حكمه السابق البالغ 25 عاماً.

وفي ذات السياق أفاد التقرير بأن الأسير أشرف صهيب إبراهيم أبو الهدى، من سكان نابلس والمحكوم 5 سنوات والمعتقل منذ6/4/2014، قد أجرى عملية استئصال للخصية اليسري في مشفى الرملة، حيث كان قد أصيب برصاصة في منطقة الحوض وإصابة في العمود الفقري على يد جنود الإحتلال أثناء اعتقاله مما تسبب له بإعاقة، وأضاف أن ابو الهدى لا يستطيع تحريك أصابع قدميه العشرة ويسير بصعوبة بالغة مستعيناً بالعكازات.

إضافة إلى أنه يعاني من أوجاع شديدة بالقدمين والظهر، ولا يسيطر على إخراج البول إذ يستخدم كيس دائم ويواجه صعوبه بالإخراج ويستخدم الملين ويعاني من إنتفاخ بالخصيتين بسبب إلتواء أحد الأوردة، وقال ابو الهدى أنه أعطي مسكنات ومضادات حيوية دون فائدة الأمر الذي أدى الى ظهور ورم جديد فوق الخصية اليسرى مما دفع الأطباء لإجراء عملية استئصال لها ولا يزال أبو الهدى تحت المراقبة الطبية.