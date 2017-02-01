الاحتلال يشرع بتجريف اراضٍ زراعية في قرية الجبعة

وأفاد ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ”وفا”، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراضٍ زراعية قرب الحاجز العسكري على المدخل الشرقي للقرية، تعود للمواطن خالد ناجي مشاعلة وتبلغ مساحتها الإجمالية 10 دونمات، بهدف اقامة موقفا للباصات الاسرائيلية.

وأشار بريجية الى ان قوات الاحتلال قامت قبل فترة باقتلاع أشجار الزيتون من تلك الارض، وقدم مالكها اعتراضا لإحدى المحاكم الاسرائيلية التي لم تبت بالقرار النهائي،