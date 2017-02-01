لجنة الانتخابات توقع اتفاقيات تعاون مع سبع جامعات فلسطينية

رام الله/ PNN- وقعت لجنة الانتخابات المركزية اتفاقيات تعاون مع سبع جامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتنفيذ مشاريع وأنشطة انتخابية لحث طلبة الجامعات على المشاركة في الانتخابات.

وقد تم اختيار مقترحات المشاريع المقدمة من الجامعات السبعة وهي: النجاح الوطنية، وبيرزيت، والقدس، والخضوري والأزهر والإسلامية وجامعة دير البلح التقنية، حيث ستقوم اللجنة بدعم أنشطة هذه المشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2017.

هذا ومن المقرر أن تستهدف هذه المشاريع طلبة الجامعات المشاركة من تخصصات مختلفة كالقانون والإعلام والعلوم السياسية والدراسات العليا، وتتنوع أنشطتها بحيث تشمل إنتاج مواد إعلامية وتنفيذ ورش عمل ومناظرات ودراسات بحثية وتدريب للطلبة فيما يتعلق بالانتخابات، بهدف توعية الشباب وحثهم على المشاركة السياسية بشكل عام وفي الانتخابات بشكل خاص.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات كجزء من التعاون المستمر بين اللجنة والمؤسسات المجتمعية الفاعلة، ولا سيما مؤسسات التعليم العالي التي تعتبر أحد شركاء اللجنة، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات أكاديمية وبحثية، وطاقات شبابية تتمثل في الطلبة من تخصصات متنوعة.

يذكر أن لجنة الانتخابات تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التوعوية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس، بهدف رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وتعزيز الوعي الانتخابي لدى فئات مختلفة من الجمهور الفلسطيني، وخاصة الشباب والنساء وذوي الإعاقة.