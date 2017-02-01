الأشغال العامة تُنجزمشروع إعادة تأهيل طريق ” كفر قود – اليامون ” في محافظة جنين

جنين/PNN- أنجزت وزارة الأشغال العامة و الاسكان مشروع إعادة تأهيل طريق كفر قود – الهاشمية – العرقة – اليامون في محافظة جنين .

و ذكرت وحدة العلاقات العامة الإعلام في بيان وصل PNN نسخة عنه: أن الوزارة تسلّمت الطريق الذي يربط قرى غرب جنين وصولاً الى طريق جنين – حيفا ، و أضافت أن تكلفة العمل فيه بلغت حوالي 3.1 مليون شيكل ، و ذلك عبر تمويل ذاتي من الخزينة الفلسيطينية .

و أوضحت أن العمل في الطريق تضمّن إعادة تأهيل ما طوله 5.7 كم و بعرضٍ تراوح ما بين 5 – 7 م ، مبيّنة أيضاً أن الأعمال في المشروع تضمنت الحفريات و الجدران الإستنادية الصخرية و البيسكورس و الإسفلت ، بالإضافة الى أثاث الطريق .

و يُذكر أن الوزارة تعمل على مشروعين آخريّن في محافظة جنين ، و هما مشروع إعادة تأهيل طريق جنين – بورقين بطول 3 كم ، و الذي يتضمن العمل فيه إنشاء خط صرف صحي بطول 2 كم ، بالإضافة الى مشروع إعادة تأهيل معبر الجلمة المموّل من الوكالة الأمريكية للتتمية الدولية ” USAID ” .