الحمد الله يناقش مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية تنفيذ عدد من الخطط التنموية

رام الله/ PNN- ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، لمناقشة مقترحات الفريق والتدخلات التي من شأنها تساهم في النهضة الاقتصادية ومواءمتها مع الخطة الوطنية للتنمية للأعوام 2017-2022.

واستعرض رئيس الوزراء جملة من الانجازات الحكومية، والإجراءات التي قدمتها وستقدمها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية المنشودة، سواء على صعيد المواصفات والمقاييس للمنتجات الفلسطينية، وتبني الحكومة لعدد من المواصفات العالمية وتطبيقها، أو على صعيد إقامة عدد من المشاريع كافة المناطق الفلسطينية لا سيما في المناطق “ج”، وأهمها مشاريع المياه والطاقة، والمشاريع الإنتاجية.

وشدد الحمد الله خلال الاجتماع على ضرورة وجود شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، على أرضية المصلحة الوطنية، لخدمة أبناء شعبنا وتلبية احتياجاتهم المضطردة، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحصار الإسرائيلي للمقدرات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

بدورهم استعرض أعضاء الفريق مقترحاتهم وخططهم موزعة ما بين القطاعات المختلفة، للعمل على تنفيذها بالشراكة بين القطاع العام والخاص.