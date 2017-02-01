الخارجية: تحذر من إستخدام إخلاء “عامونا” كساتر دخاني لتصعيد الاستيطان

رام الله/PNN- أكدت الوزارة أن عملية اخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية “عامونا”، الذي جاء تنفيذا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية، يجب أن يؤدي الى تسليم كامل الأرض الفلسطينية التي اقيمت عليها البؤرة المذكورة الى أصحابها الشرعيين، وعدم استبدال المستوطنين بجنود الاحتلال، خاصة بعد فشل جميع محاولات اليمين الحاكم في اسرائيل والجمعيات الاستيطانية المتطرفة في تزوير هوية الأرض وملكيتها، وكما تؤكد الوزارة أن الاستيطان كله قد أقيم على أراضٍ فلسطينية محتلة وبشكل يتناقض مع القانون الدولي.

وأدانت تصريحات المسؤولين الاسرائيليين والوعود المرافقة لاخلاء “عامونا” بتصعيد الاستيطان، فانها تحذر المجتمع الدولي من مغبة استغلال نتنياهو وحكومته لعملية اخلاء “عامونا”، وتوظيفها كساتر دخاني تمرر من خلاله المزيد من المخططات الاستيطانية الضخمة وتحاول تشريعها، بهدف تقويض حل الدولتين واغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.