يوفنتوس يراقب ضحايا إنريكي لتعويض فقدان بوجبا

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إلى أن إدارة اليوفي لم تفقد الأمل في التعاقد مع أندريه جوميز لاعب وسط برشلونة، رغم أن اللاعب نفسه رفض ارتداء قميص السيدة العجوز، وفضل الانتقال إلى صفوف البارسا مطلع الموسم الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن جوميز رفض أيضًا عرضًا من ريال مدريد، إلا أن النادي الإيطالي لم يفقد الأمل، خاصة أن جوميز يشارك على فترات متقطعة تحت قيادة لويس إنريكي مدرب البارسا.

كما وضع مسؤولو “السيدة العجوز” خطة بديلة في حالة تمسك إنريكي باستمرار جوميز، وهي محاولة ضم زميله الكرواتي إيفان راكيتيتش، والذي رفض برشلونة انتقاله إلى اليوفي مطلع الموسم الجاري.

وألمحت إدارة النادي الكتالوني إلى أنها بصدد تمديد عقد اللاعب الكرواتي، رغم ابتعاده كثيرًا عن التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة.

وكان وكيل أعمال راكيتيش، قد أكد أن اللاعب الكرواتي كان محط اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس الصيف الماضي، ولكنه نفى في الوقت ذاته أن يكون مانشستر سيتي من ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدماته.