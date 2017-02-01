الاقتصاد الوطني تضبط 851 طن من المنتجات وتحيل 299 تاجرا للنيابة العامة خلال العام الماضي

رام الله/PNN- أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، عن ضبطها نحو851 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 107 طن أي ما قيمته قرابة 273 الف شيكل من منتجات المستوطنات وذلك خلال العام الماضي.

ويظهر التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، انخفاضا في كمية منتجات المستوطنات التي تم ضبطها هذا العام (2016) مقارنة مع عام 2015 والتي بلغت قرابة 136 طن، ويعزو التقرير هذا الانخفاض الى حجم الجهود التي قامت بها الطواقم الميدانية في ضبط السوق الداخلي ومنع دخول ومكافحة منتجات المستوطنات.

ويفيد التقرير السنوي أن الإدارة العامة أحالت 299 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 4751 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 33110 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 836 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 743 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.