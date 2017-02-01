وزارة الأوقاف تتخذ عدة قرارات بحق شركات الحج والعمرة

رام الله/ PNN- اعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس لجنة الحج والعمرة ان الوزارة وخلال اجتماع لجنة الحج والعمرة قد اتخذت عدة قرارات بحق الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومخالفه للإتفاقيات الموقعة ما بين الوزارة وشركات الحج والعمرة .

وقال ادعيس ان الإجراءات التي تم اتخاذها بحق حوالي 12 شركة جاءت بناء على التقارير المرفوعة من لجان العمل والمتابعة والتي تم اعدادها من المتابعة الحثيثة سواء في استراحة اريحا أو في مدينة الحجاج في غور نمرين أو في الأراضي السعودية وتراوحت العقوبات ما بين المخالفات المالية ووقف عقود بعض الشركات وكذلك وقف تأهيل شركتين عن العمل طوال الموسم واحالة بعض اصحاب الشركات إلى النيابة العامة لعملهم بدون ترخيص كذلك تم اتخاذ قرارات بتقديم كتب شكر وتقدير لبعض الشركات الملتزنة والتي قامت بدورها على أكمل وجه ووفرت كافة سبل الراحة للمعتمرين المسجلين معها .

دوره أكد الوكيل المساعد لشؤون الحج والعمرة حسام أبو الرب أن لجنة الحج والعمرة بالوزارة وخلال اجتماعها قد ناقشت كافة الخروقات والمخالفات المرتكبة من بعض الشركات حيث تم المصادقة على العقوبات والمخالفات بحق تلك الشركات وذلك حفاظاً على حقوق المعتمرين وراحتهم وتوفير الخدمة المناسبة لهم بناء على العقود والإتفاقيات الموقعة معهم .

داعيا كافة الأخوة المواطنين الذين لديهم اية شكوى التوجه إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتقديم أي شكوى مدعمة بالاوراق والحقائق ليتم مناقشتها واتخاذ المقتضى بخصوصها .

كذلك أكد ابو الرب أن الوزارة تجري اتصالاتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بخصوص تسهيل عبور سفر المعتمرين من منافذ الحدود وتوفير وسائل النقل المريحة لهم .