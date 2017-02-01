الوزير غنيم يلتقي بوفد من الوكالة الامريكية ويبحث معه التطورات في قطاع المياه

رام الله/PNN- التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بوفد من الوكالة الامريكية للتنمية برئاسة السيد بيتر رايلي مدير برنامج المياه لبحث التطورات الحاصلة في قطاع المياه الى جانب التطرق الى عدد من المشاريع المائية والخطوات المستقبلية المنوي القيام بها.

حيث تركز اللقاء على طرح المستجدات المتعلقة بمشروع قناة البحرين والخطوات المستقبلية للاعمال المنوي القيام بها من اجل التمكن من الحصول على الحصة المائية الفلسطينية من المشروع في الضفة وغزة حيث لازال الجانب الفلسطيني حتى اللحظة لم يحصل على الكمية المنصوص عليها في الاتفاقية ولم يتم تلقى الردود المتعلقة بنوعية المياه والتعرفة الخاصة بها والموعد المحدد لها.

كما ايضا بحث اللقاء مشروع اقامة محطة المعالجة في بيت لحم والذي كانت الحكومة الفلسطينية قد اكدت على اهمية الاسراع في اقامته لما له من اهمية كبرى تتعلق بحماية المنطقة من التدفق الهائل للمياه العادة والتي تسببت بآفة صحية وبيئية، حيث توجهت سلطة المياه بدورها بطرح المشروع على الدول المانحة وطالبت الوكالة الامريكية بتوفير التمويل المطلوب للدراسة الخاصة بالمشروع، وقد اعربت الوكالة عن اهتمامها مشيرة الى انها ستدرس كافة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع بالسرعة الممكنة.

وايضا تطرق الحضور الى العمل الذي يتم في مشروع بئر كفيرت والية العمل والمستجدات المرتبطة بكافة جوانبه.

كما بحث اللقاء برنامج التمويل الذي ستعمل الوكالة على اعداده للعام 2017 لقطاعي المياه والصرف الصحي والذي سيتم وضعه وفق الاحتياجات التي وضعتها سلطة المياه في خطتها الاستراتيجية