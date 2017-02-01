وفد من جمعية المطورين العقاريين يزور ملتقى رجال اعمال نابلس

نابلس/PNN-استقبل السيد نضال البزرة رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس وعدد من اعضاء مجلس الادارة في مقر الملتقى وفدا من جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد الشنار رئيس الجمعية وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ، وقد حضر اللقاء السيد مهند الرابي المدير العام لشركة ديارنا للتطوير العقاري والسيد ادهم الخروبي المدير التنفيذي لشركة ديارنا لإدارة الحدث .

في بداية اللقاء عبر المهندس محمد الشنار عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا على العلاقة الوثيقة والمتميزة التي تربط الجمعية مع الملتقى ، حيث كان الملتقى الداعم الرئيسي للجمعية في بداية تأسيسها وانطلاقتها والتي كانت من خلال الملتقى ، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي في اطار تعزيز هذه العلاقة وتطويرها خلال الفترة القادمة وأضاف المهندس الشنار الى ان الجمعية تعمل على اقامة معرض نابلس الاول للتطوير العقاري في منتصف شهر اذار القادم تأكيدا على اهمية القطاع العقاري حيث ستقوم الشركات المشاركة بعرض مشاريعها خلال المعرض ، كذلك سيتم على هامش المعرض مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بواقع هذا القطاع والمشاكل التي يواجهها والحلول المناسبة ، مشيرا الى ان القطاع العقاري هو من القطاعات الاقتصادية الهامة ولديه علاقات مشتركة ومتشابكة مع العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ، مؤكدا الى ان الجمعية تتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بهدف توفير كافة عوامل النجاح لهذا المعرض والذي يعتبر تظاهرة اقتصادية ضخمة على مستوى محافظة نابلس والوطن وسيكون له انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

من ناحيته رحب السيد نضال البزرة بوفد جمعية المطورين العقاريين مؤكدا ثقته واعتزازه بهذه الجمعية والتي كانت بداياتها من الملتقى مشيدا بالجهود التي تبذلها الجمعية لتطوير القطاع العقاري والنهوض به ، وأشار البزرة الى ان الملتقى وخلال السنوات السابقة كان مساهما وداعما في العديد من النشاطات والفعاليات التي تخدم مسيرة الاقتصاد وكذلك في قضايا المسئولية المجتمعية مشيرا الى ان الملتقى يتمتع بمكانة متميزة ويقوم بدوره كأحد مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في خدمة ابناء محافظة نابلس والوطن ، وأضاف البزرة الى اننا نؤكد على دعمنا ومساندتنا لإقامة معرض التطوير العقاري الاول وتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المعرض وسنقوم بتوفير كافة الامكانيات من اجل ان يحقق هذا الحدث الاقتصادي اهدافه المنشودة .

من ناحيته قدم السيد ادهم الخروبي المدير التنفيذي لشركة ديارنا لإدارة الحدث شرحا للحضور حول اهداف المعرض والغرض من اقامته وطبيعة النشاطات والفعاليات التي سوف تقام على هامش المعرض مشيرا الى هناك عددا كبيرا من الشركات قد بادرت بالتسجيل للمشاركة بالمعرض .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الملتقى وجمعية المطورين العقاريين خلال المرحلة القادمة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها موضوع المعرض .