شركة “جوال” تفتتح معرض وسط البلد في المجمع التجاري لمدينة نابلس

نابلس/PNN- افتتح محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب ورئيس بلدية نابلس/ وزير النقل و المواصلات المهندس سميح طبيلة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطنية عمار العَكر و رئيس الغرفة التجارية عمر هاشم و رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة ومدير عام شركة “جوال”، عبدالمجيد ملحم، اليوم الأربعاء، معرض جوال في المجمع التجاري في مدينة نابلس (وسط البلد) بحلته الجديدة، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والشركات ورجال الاعمال والوكلاء والموزعين.

من جهته شكر اللواء اكرم الرجوب محافظ محافظة نابلس شركة جوال على جهودها المستمرة لتوفير احدث الخدمات لمشتركيها، وأشاد بشركة جوال لمواكبتها للتطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات قائلاً:”تبقى شركة جوال في الطليعة دائماً، وتوفر آخر ما توصلت له التكنولوجيا في فلسطين بالرغم من كل المعيقات والواقع الذي يعيشه شعبنا تحت الاحتلال، ونتمنى لشركة جوال وجميع شركاتنا المزيد من التقدم والنجاح”.

و قال رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة ” يسعدني و يشرفني ان اقف بينكم اليوم، لنحتفل معا في افتتاح هذا الفرع في حلته الجديدة المتميزة ،و لاشك ان شركة جوال بشكل خاص، و مجموعة الاتصالات الفلسطينية عامة تعتبر رافداً هاماً في دعم اقتصادنا المحلي و الوطني ، بل هي أحد الركائز الرئيسية في عملية الاستيعاب و التشغيل و خلق فرص عمل حقيقة لابنائنا و بناتنا في مختلف التخصصات الفنية و الادارية، مضيفاً و هذا بالتاكيد يعمل على تحقيق العيش الكريم لابنائنا و عائلاتهم ، ليس في نابلس فحسب، و انما في كافة محافظات الوطن بشقيه الضفة الغربية و قطاع غزة. و هذا بحد ذاته، مساهمة فعلية في تحريك عجلة الاقتصاد و تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر ” نفخر بوجودنا بين أهلنا وأحبائنا في محافظة نابلس لافتتاح مركز جوال بحلته الجديدة، لاننا نهتم دائماً بتجديد وتطوير معارض جوال المنتشرة في انحاء الوطن، ايماناً منا باهمية مشتركينا وتسهيل حصولهم على جميع الخدمات والمعلومات التجارية الخاصة باخرالحملات والعروض المطروحة”، وأكد العكر التزام مجموعة الاتصالات الفلسطينية ببذل جهودها من اجل استمرارية الوصول لواقع تكنولوجي افضل في الوطن، مشيراً الى أن افتتاح هذا المعرض يأتي كثمرة تعاون مشترك ما بين “جوال”، والمحافظة والبلدية ، مما يدل على أهمية التعاون والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة الى تهدف الى خدمة المواطن.

و اضاف العكر ان اهتمامنا بتطوير مراكز خدمات شركات مجموعة الاتصالات يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة الى تطوير خدماتنا بصورة تلبي تطلعات مشتركينا المتجددة وتمكننا من تقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة وأكثرها تطوراً،مؤكداً على اهتمام مجموعة الاتصالات بالاستثمار في تطوير البنية التحتية ومرافق شركات المجموعة بشكل دائم ومستمر، وذلك من اجل تحسين فاعلية خدماتنا بشكل افضل ومواكب للتكنولوجيا الحديثة.

كما وأكد مدير عام “جوال” عبد المجيد ملحم، على أن جوال تقدم كل ما هو جديد، وفي هذا الإطار قال: ” بالتأكيد نقدم كل ما هو جديد خصوصاً بعد وصول قاعدة مشتركينا إلى أكثر من 3 مليون مشترك حتى اصبحنا نمثل 78% من حجم السوق الفلسطيني، مضيفاً وتغطي شبكة “جوال” الآن حوالي 99% من المناطق المأهولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخدم مشتركيها من خلال أكثر من 24 معرض، بالإضافة إلى أكثر من 400 موزع رئيسي وفرعي إلى جانب آلاف نقاط البيع.”

وصرح ملحم ” سنسعى للبقاء في الطليعة دائماً خصوصاً في كل ما يتعلق بتقديم افضل واحدث الخدمات لمشتركينا ومتابعة كافة التطورات المتعلقة بخدمات الاتصال الخليوي لنحقق احتياجات المواطنين في كافة انحاء الوطن، ولنتحدى واقعنا الصعب الذي نعيش في ظله ونعمل جاهداً من أجل تغيره ، وذلك من خلال تقديم أفضل البرامج الحملات والعروض والأسعار على الإطلاق.”