وزير الصحة يجتمع مع “البنك الدولي” و “منظمة الصحة العالمية”.

رام الله /PNN- عقد وزير الصحة ظهر اليوم إجتماعين متعاقبين مع مسؤولة المشاريع الصحية في البنك الدولي سميره حلس، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنسشوب وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

حيث بحث الوزير عواد مع مدير منظمة الصحة العلمية د. جيرالد روكنسشوب عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الفلسطيني والسبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون من خلال زيادة الدعم والمساندة وتنفيذ مشاريع ودعم برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

كما إستقبل الوزير عواد ظهر اليوم مسؤولة المشاريع الصحية في البنك الدولي سميره حلس بحضور مديرة مؤسسة جذور د. سلوى النجاب حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سير عمل مشروع دعم أقسام الطوارىء في المشافي الحكومية.

وعبر الوزير عواد عن شكر وتقدير وزارة الصحة للبنك الولي ومنظمة الصحة العالمية و لكافة الشركاء الدوليين والمنظمات الصحية الدولية على جهودهم ودعمهم للقطاع الصحي الفلسطيني.

حضر الإجتماعات وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي، ومديرة التعاون الدولي ماريا الأقرع، والقائم بأعمال مدير عام المستشفيات د. حمدي النابلسي ومديرة معهد الصحة العامة رند سلمان