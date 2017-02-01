الخدمة العامة تبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الإجتماعية‎

غزة/PNN-بحثت مستشفيات جمعية الخدمة العامة مع وزارة الشؤون الإجتماعية في قطاع غزة، التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مستشفيات الخدمة العامة برئاسة كلا من المدير العام أ. عوني العكلوك و مدير الدوائر الطبية الدكتور محمد العكلوك وبعض رؤساء أقسام الدوائر الإدارية والعلاقات العامة ، حيث كان في استقبالهم الدكتور يوسف ابراهيم وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية بغزة .

من جانبه، قدم المدير العام أ. عوني العكلوك شرحاً وافياً عن الجمعية ومستشفياتها وما تشهده من تطور كبير بالآونة الأخيرة في مجال تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى لتلبية احتياجات أهلنا بقطاع غزة والعمل على تقديم خدمات صحية نوعية والنهوض بمستويات طبية عالية للتخفيف عن المرضى .

هذا وثمن مدير الدوائر الطبية د. محمد العكلوك دور وزارة الشؤون الإجتماعية خلال الأعوام السابقة ، وما حققته من انجازات خلال فترة زمنية ، واصلا شكره لوكيل الوزارة الدكتور يوسف ابراهيم على جهوده وحرصه على التعاون مع جميع القطاعات ، شاكرًا له حسن الاستقبال.

من جهة أخرى، أشاد وكيل الوزارة د. يوسف ابراهيم بجمعية الخدمة العامة وخدماتها وأبدى استعداده بالتعاون مع الجمعية من أجل خدمة أكبر شريحة من المرضى وخاصة الفقراء والمهمشين المسجلين لدى وزارة الشؤون الإجتماعية .