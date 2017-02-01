عائله بني عودة تنفي ما نشرته وسائل اعلامية حول اعتقال ابنها الهارب من الاحتلال على ايدي الامن الفلسطيني

نابلس /PNN / نفت عائلة بني عودة في الوطن والشتات بشكل كامل و قطعي وجملة وتفصيلا ما نشرته وسائل اعلام قالت العائلة انها غير وطنية حول وجود ابننا الاسير سامر بني عودة لدى الامن الفلسطيني.

واكدت العائلة أن ابنها ملاحق من قبل سلطات الاحتلال على خلفية مدنية وليست امنية .

كما استنكرت العائلة قيام وسائل اعلام مضللة مشبوهة لا تمثل شعبنا ولا هويته وانما تمثل اجنده مدسوسة هدفها اثارة الفتنه واللعب بالنار نشر الاخبار الكاذبة والمفبركة حول اعتقال الامن الفلسطيني لسامر

وتسلميه للجانب الاسرائيلي.

و وجهت العائلة تحذيرا الى كل وسيلة اعلام نشرت الخبر وتداولته وقالت ان محاولتكم ركوب الموجه بهذه الطريقة امر غير وطني وغير مسؤول .

واكدت العائلة انها ستقاضي كل وسيلة اعلام نشرت الخبر وهي موثقة لدينا مهما كلفها الامر موضحة ان محاولة التشهير و تهويل الأمر لن يمر كما طالبت العائلة كافة وسائل الاعلام حذف الصور المتداولة لسامر

حتى لا تكون عونا للاحتلال عليه .