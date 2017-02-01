قمة ليفربول وتشيلسي تنتهي بالتعادل

لندن/PNN-فرض التعادل كلمته على الموقعة النارية بين فريقي ليفربول وتشيلسي (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ديفيد لويز لـ”البلوز” (25), لكن جيورجينيو فاينالدوم تعادل لـ”الريدز” (57). وشهدت المباراة إهدار دييغو كوستا ركلة جزاء لتشيلسي (76).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة, وبات رصيد ليفربول 46 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباريات أخرى, فاز واتفورد على أرسنال (2-1), وبنفس النتيجة تفوق سوانزي على ساوثهامبتون, وانتصر كريستال بالاس على بورنموث (2-0), وبيرنلي على ليستر سيتي (1-0), وتعادل ميدلزبره مع وست بروميتش ألبيون (1-1), وسندرلاند مع توتنهام (0-0).