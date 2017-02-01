صيدم يؤكد على صرف مستحقات موظفي التربية في قطاع غزة

غزة/PNN-أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، أن الوزارة تابعت صرف علاوات موظفيها المعلمين في قطاع غزة على راتب شهر 1 -2017 أسوة بالعاملين في الضفة الغربية.

كما أشار الوزير إلى المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخراً من أجل فتح باب التدرج للموظفين الإداريين من أصل معلم والذي يترتب عليه تدرج موظفي الفئة الثانية إلى الدرجة D 1 وD2 وموظفي الفئة الثالثة إلى الدرجة الأولى والذي سيتم العمل بموجبه بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية مباشرة.

وأشار صيدم إلى أن العمل جارٍ على تسوية أوضاع المعلمين ممن تم تعيينهم بين الأعوام 2006 – 2008 حيث شرعت الوزارة منذ فترة بانهاء ملفاتهم وتثبيتهم بصورة تدريجية وفق اتفاق بهذا الشأن بين الوزارة وديوان الموظفين العام ووزارة المالية.