بورصة فلسطين تطلق نظام “إفصاح” الإلكتروني بنسخته الإنجليزية

رام الله /PNN- أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، اليوم الأربعاء، إطلاق نظام “إفصاح” الإلكتروني الخاص بالبيانات المالية بنسخته الإنجليزية.

وأوضح عويضة في بيان صحفي، أن تطوير هذا النظام باللغة الإنجليزية يأتي في سياق سعي بورصة فلسطين لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في عالم أسواق المال، إضافة إلى إعطاء الفرصة الى أكبر شريحة من المستثمرين، خاصة الأجانب للاطلاع على الأداء المالي للشركات المدرجة.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من نظام الإفصاح الإلكتروني كانت تقوم بعكس البيانات المالية على الموقع الإلكتروني للبورصة باللغة العربية فقط، ومن الآن فصاعدا سيكون بمقدور الشركات المدرجة بمجرد إدخال بياناتها المالية والموافقة عليها من قبل بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال إيجاد بياناتها المالية قد انعكست على الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.