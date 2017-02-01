افتتاح مدينة اللحوم بغزة تضم أكبر معرض لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بفلسطين

غزة / PNN-افتتح مسؤولون ورجال أعمال في قطاع غزة مدينة اللحوم في غزة تضم أكبر معرض لبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة في فلسطين .

وشارك في حفل افتتاح مدينة اللحوم الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس ورائد الجزار ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني ووليد خالد الحصري رئيس الغرفة التجارية وعلي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال و الحاج ابو نافذ الدنف عميد عائلة الدنف ومحمد سعيد الدنف عضو مجلس ادارة شركة أبناء سعيد الدنف وعماد عبد الهادي عضو مجلس ادارة الشركة وذلك بحضور العشرات من الوجهاء والمخاتير ورجال الأعمال والتجار والمسؤولين وممثلي المؤسسات المحلية ومئات المواطنين.

وألقى محمد سعيد الدنف كلمة مجلس ادارة شركة مدينة اللحوم حيث أكد على حرص الشركة على تبني شعار من المستورد الى المستهلك وتقديم المنتجات بأعلى جودة وأقل الأسعار.

وأوضح الدنف أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى فلسطين حيث تباع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة بالاضافة الى الخضروات والفواكه في مكان واحد وبسعر الجملة بجودة عالية.

ومن جانبه أشاد رائد الجزار ممثل وزارة الاقتصاد الوطني بالجهود التي أسفرت عن انشاء مدينة اللحوم متمنيا لهم التوفيق والنجاح ووعدهم بتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترضهم من أجل فتح المزيد من الفروع والمعارض.

وشدد على أن الوزارة وطواقمها حريصة كل الحرص على متابعة وفحص أي مواد غذائية تدخل الى قطاع غزة حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.

بدوره ، بارك علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال لمجلس ادارة مدينة اللحوم هذه الخطوة الاقتصادية المميزة وتمنى له تحقيق المزيد من الانجازات

ودعا الحايك وزارة الاقتصاد الوطني باعتبارها وزارة القطاع الخاص ، تشجيع المزيد ن هذه المشاريع وازالة أي عقبات قد تعيق الاستثمار الداخلي من أجل تعزيز المنتج المحلي

وأعرب وليد خالد الحصري رئيس الغرفة التجارية عن سعادته الغامرة لافتتاح مدينة اللحوم مثمنا كل الجهود التي تصب في خدمة المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة والتجار والمواطنين.