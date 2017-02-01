ترامب يهدد الفلسطينيين بمعاقبتهم حال قاموا بمقاضاة اسرائيل بالجنايات الدولية

واشنطن/PNN – قالت صحيفة “هارتس” عبر موقعها الالكتروني ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هدد بمعاقبة الفلسطينين بمعاقبتهم حال قاموا بمقضاة اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

وقالت “هارتس” ان مسؤوليين غربيين قالوا ان الادارة الامريكية الجديدة ستقوم بتنفيذ عقوبات واتخاذ خطوات شديدة اخرى من شانها ان تلحق الضرر الكبير في مكانة وموقع منظمة التحرير الفلسطينية.

واشار الموقع الى ان الادارة الامريكية ستقوم بقطع المساعدات التي تقدمها الوليات المتحدة الى السلطة الفلسطينية وستقوم باغلاق مكاتب تابعة لمنظمة التحرير.