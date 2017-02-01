اللـــــيلة الأشد برودة منذ بداية الموسم

بيت لحم/PNN-قال موقع طقس فلسطين اليوم الأربعاء , انه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وشديد البرودة في المناطق الجبلية، وبارداً في باقي المناطق.

هذا ومن المتوقع تساقط زخات من الامطار خلال ساعات الفجر والصباح بشكل خاص على اجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية قد تكون على شكل امطار متجمدة او حتى زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق القمم العالية.

وبالاتجاه نحو ساعات المساء من المتوقع أن يطرا المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح الحرارة صفر في الجبال العالية وأقل من 5 درجات مئوية في معظم المناطق.

ومع ساعات فجر وصباح يوم الخميس من المتوقع أن تكون الفترة الأكثر برودة منذ بداية الموسم، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في الجبال المتوسطة “صفر” وما بين درجة إلى درجتين تحت الصفر في القمم العالية. واجزاء من السهول والوديان الش