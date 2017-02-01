صور: اوراق نقدية جديدة من فئة 100 شيكل و 20 شيكل

القدس/PNN – أصدر بنك “اسرائيل” اوراق نقدية جديدة من فئة 20 شيكل حملت صورة شاعرة يهودية تدعى “راحيل” وأخرى من فئة 100 شيكل حملت صورة شاعرة اخرى تسمى” ليئا غولدبرغ”، على ان تدخل التداول خلال العام الجاري، وفقا لما نشرته اليوم المواقع العبرية.

وسبق لبنك “اسرائيل” ان اصدر عام 2014 ورقة نقدية جديدة من فئة 50 شيكل واخرى عام 2015 من فئة 200 شيكل وكان من المقرر اصدار الورقتين الجديدتين 20و 100 شيكل بداية عام 2014 لكن، ولأنهما تحملان صورة شاعرتين محبوبتين لدى “الاسرائيليين”، قرر البنك اصدارهما هذا العام وإدخالهما في الدورة المالية في نفس الوقت.

وستكون ورقة الـ 20 شيكل التي تحمل صورة الشاعرة “راحيل” حمراء اللون بطول 129 ملم وعرض 71 ملم فيما ستكون ورقة الـ 100 شيكل برتقالية اللون وسيبلغ طولها 143 ملم وعرضها 71 ملم.