بانت: يجب بناء مستوطنة جديدة لمستوطني “عمونا”

القدس/PNN – قال رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، إنه يجب المصادقة على بناء مستوطنة جديدة لمستوطني البؤرة الاستيطانية “عمونا”.

وأضاف بينت أن بناء المستوطنة “هو الرد الإسرائيلي الحاسم، كما يجب علينا بناء مستوطنة لهم بأسرع وقت”.

وتأتي تصريحات بينت بعد أن رفضت المحكمة “الإسرائيلية” العليا ما يسمى بمخطط “عمونا”.

من جانب آخر، ذكرت القناة “الاسرائيلية” العاشرة، بأن من يحكم “إسرائيل” هي المحكمة العليا، مؤكدة أن قراراتها أقوى من قرارات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

وأوضحت أن، “نتنياهو هو الذي أعد ومرر ما يسمى بمخطط عمونا ونقل مستوطنيها لأراضي فلسطينية تعتبرها إسرائيل أملاك غائبين”، مشيرة إلى أن المحكمة العليا قبلت بالاستئناف الذي قدمته منظمة “يش دين” اليسارية.

وأضافت، “هناك خشية من صب المستوطنين غضبهم على حكومة نتنياهو، لأنهم لم يحصلوا على المخطط الذي أعده نتنياهو، كما أن عملية إخلاء مستوطني عمونا ما زالت مستمرة حتى الأن وقد تستمر لساعات الليل”.

الجدير بالذكر، أن رئيس طاقم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤاف هوربيتس قال: إنه يتم دراسة بناء مستوطنة جديدة للمستوطنين في منطقة “ريخس” وسط الضفة المحتلة.