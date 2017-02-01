إسبانيا: خطط إسرائيل الاستيطانية ترسم الشكوك حول نواياها تجاه السلام

مدريد /PNN-ا أدانت إسبانيا، اليوم الأربعاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحفي، نشرته وكالة الانباء الكويتية “كونا”، أن ذلك القرار جنبا إلى جنب مع القرارين الأخيرين ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والذي

يرفع المجموع إلى أكثر 6000 وحدة جديدة أمر “مثير للقلق” بشكل كبير.

وأضافت الخارجية الاسبانية ان ذلك يرسم الشكوك حول نوايا إسرائيل تجاه عملية السلام كما يعرقل عملية استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ويشكل عقبة على طريق إيجاد حل سلمي وشامل ودائم

على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن.